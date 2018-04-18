Boluspor’da hedef 3’te 3

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kalan maçlarını kazanarak Süper Lig’e doğrudan yükselmek istediklerini söyledi.Ligin 32. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek Boluspor’un teknik direktörü Karafırtınalar, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.Geçen hafta Adanaspor’u deplasmanda yendiklerini hatırlatan Karafırtınalar, play-off ve ilk 2 iddialarının devam edebilmesi için İstanbulspor maçının kazanılması gerektiğini dile getirdi.Oyuncularının yüksek konsantrasyonla ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini vurgulayan Karafırtınalar, ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatarak, "Üç maçı da kazanarak ilk 2’den Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Olursa ne ala, olmazsa da play-off’tan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.Boluspor’un play-off’a kalması durumunda "Şu takım rakibimiz olsun." demeyeceğini kaydeden Karafırtınalar, "Takımların her biri birbirinden değerli ve büyük yatırımlar yaparak Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. Biz de öyleyiz. Hepsi ile karşılaştık. Kazandığımız ve kaybettiğimiz de oldu. O maçlarda fizik gücü ve oyun kalitemizi daha da ileriye taşıdığımızı düşünüyorum. Bu kalan 3 maçta kim gelirse gelsin fark etmez bizim için." ifadelerini kullandı.