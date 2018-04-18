Beşiktaşlı Anderson Talisca'ya flaş talip!

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Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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'ın sezon sonunda'dan bonservisini alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyanhakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Daha önce adı pek çok Avrupa kulübüyle birlikte anılan Brezilyalı yıldız için de bu kez de geçtiğimiz günlerde'ne yükselmeyi garantileyen'ın talip olduğu öğrenildi.Portekiz'de yayım yapan'nin Lizbon temsilcisi'in paylaştığı habere göre'i'a göndermeyi planlayan Wolverhampton, Portekizliden doğan boşluğu Talisca'yla doldurmayı planlıyor.Siyah Beyazlı yönetimin Talisca'nın bonservisini alabilmek içinödemesi gerekiyor.