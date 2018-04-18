Beşiktaş için Munas Dabbur iddiası!

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Yunus DİLBER / fanatik.com.tr





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Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.İtalyan menşeiliadlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın'da forma giyen'la yakından ilgilendiğini yazdı.Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzereve'in de olduğu öğrenildi.RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığıkaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.