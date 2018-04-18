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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesine girdi! İşte o yıldız...

Bu sezon 38 maçta 28 gol atan Facundo Ferreyra, üç büyüklerin transfer listesine girdi.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbol için Fenerbahçe yönetimi daha istekli...

18 Nisan 2018, Çarşamba 10:50

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Yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalara başlayan üç büyüklerin gözü aynı isimde... Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı listesine aldı. Arjantinli yıldızla özellikle Fenerbahçe'nin çok yakından ilgilendiği belirtiliyor. Son iki sezonda büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler bu sezon 38 resmi maçta 28 gol atan Ferreyra'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor.
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BONSERVİSSİZ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki Gomis'in yanına mutlaka çok kaliteli bir forvet isteyen Cimbom da gözünü 27 yaşındaki futbolcuya dikmiş durumda... Cenk Tosun'un Everton'a satışının ardından Negredo ve Love ikilisinden beklediği katkıyı alamayan Kartal'ın da listesinin üst sıralarında Ferreyra bulunuyor. Tangocu'nun sezon sonu serbest kalacak olması da iştah kabartıyor.
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BEKLENEN ÇIKIŞI SON İKİ SEZON YAPTI

Alınan bilgilere göre üç büyüklerin dışında 3-4 kulüp daha Facundo Ferreyra ile yakından ilgileniyor... 2013 yılında Velez'den Shakhtar'a transfer olan Arjantinli forvet beklenen çıkışı son iki sezonda yaptı. 2014 yılında Newcastle'da 1 sezon kiralık oynayıp geri dönen Ferreyra 1.86 boyunda. Yıldız futbolcu her iki ayağını da çok etkili kullanabilen bir forvet..
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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
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23 Nisan 2018 Pazartesi

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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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