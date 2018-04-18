Barça’dan Martial’e 350 milyon TL





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Pogba’yı göndermek için kolları sıvayan Mourinho’nun bir diğer kurbanı ise Anthony Martial olacak gibi görünüyor.İngiliz basını, deneyimli menacerin Fransız futbolcudan kendisine takım bulmasını istediğini yazdı.Bunun üzerine Barcelona’nın 22 yaşındaki golcü için harekete geçtiği ve 70 milyon Euro’yu (350 milyon TL) gözden çıkarttığı iddia edildi.