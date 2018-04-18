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Aykut Kocaman: Bir taşla iki kuş!

Aykut Kocaman, derbinin önemini öğrencilerine bu sözlerle anlattı: Kupada finale yükselirsek, bu bizi ligde de ateşler. Ayrıca Beşiktaş’ı da lig yarışında psikolojik olarak etkiler.

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Aykut Kocaman: Bir taşla iki kuş!
Fenerbahçe’nin başarılı teknik patronu, bu akşam Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bir taşla iki kuş vurmanın peşinde! Ligde zirveyle puan farkının 3’e inmesi, akılları buraya kaydırdı. Ancak Aykut Kocaman, kupada finale çıkmalarının, şampiyonluk yarışında da kendilerine avantaj sağlayacağı görüşünde. Kocaman, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Eğer Beşiktaş’ı kupadan eleyip finale çıkarsak, bunun etkilerini ligde de görürüz. Hem moralimiz hem de özgüvenimiz artar. Bunun rüzgarıyla ligde de yolumuza kayıpsız devam ederiz” dedi.

‘Sakin kalın’

53 yaşındaki çalıştırıcı, “Diğer taraftan, kupada bize kaybeden Beşiktaş da psikolojik olarak ciddi bir darbe alır. Onlar da bunun etkisiyle ligde bocalayabilir. YAni onlara çifte darbe vurmuş oluruz” ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman son olarak öğrencilerini ilk düdükten son düdüğe kadar sakin kalmaları konusunda uyardı.              

 Yusuf Dursun
 


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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • snob06 19.04.2018 06:14:48
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    He Aykut he

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    0- 3
    Osmanlıspor FK
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    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
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