Aykut Kocaman: Bir taşla iki kuş!

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Fenerbahçe’nin başarılı teknik patronu, bu akşam Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bir taşla iki kuş vurmanın peşinde! Ligde zirveyle puan farkının 3’e inmesi, akılları buraya kaydırdı. Ancak Aykut Kocaman, kupada finale çıkmalarının, şampiyonluk yarışında da kendilerine avantaj sağlayacağı görüşünde. Kocaman, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Eğer Beşiktaş’ı kupadan eleyip finale çıkarsak, bunun etkilerini ligde de görürüz. Hem moralimiz hem de özgüvenimiz artar. Bunun rüzgarıyla ligde de yolumuza kayıpsız devam ederiz” dedi.53 yaşındaki çalıştırıcı, “Diğer taraftan, kupada bize kaybeden Beşiktaş da psikolojik olarak ciddi bir darbe alır. Onlar da bunun etkisiyle ligde bocalayabilir. YAni onlara çifte darbe vurmuş oluruz” ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman son olarak öğrencilerini ilk düdükten son düdüğe kadar sakin kalmaları konusunda uyardı.