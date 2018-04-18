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Aydın Uğuz: Avrupa hedefimize ulaştığımız için mutluyuz

BOTAŞ’ta antrenör Aydın Uğuz, "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakaladık." dedi.

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Aydın Uğuz: Avrupa hedefimize ulaştığımız için mutluyuz
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 4. sırada tamamlayan BOTAŞ’ta antrenör Aydın Uğuz, "Sezon başında koyduğumuz hedefi yakaladık." dedi.

Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri adına başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Sezona girerken hedefimizi öncelikle play-off’a kalmak olarak belirledik. Ligin ilk yarısını da ikinci yarısını da 4. sırada tamamladık. Avrupa kupalarına katılma hedefimize ulaştığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Ligde normal sezonun çekişmeli maçlara sahne olduğunun altını çizen Uğuz, şunları söyledi:

"Son dönemde takımda önemli sakatlıklar yaşandı. İlk 5 oyuncularımızdan Gray, Stokes ve Nevin Kristen Vatansever, sakatlık geçirdi. Bu noktada da takım olgusu ön plana çıktı ve galibiyetler almaya devam ettik. Yabancıların yanı sıra Türk oyuncularımız da sergiledikleri performansla takıma önemli güç kattı ve önemli artılar elde ettik."

- "Günlük performansların çok etkili olduğuna inanıyorum"

Aydın Uğuz, play-off’ta eşleştikleri Çukurova Basketbol serisiyle ilgili de düşüncelerini paylaşarak, "Kadın basketbolunda günlük performansların çok etkili olduğuna inanıyorum." dedi.

Çukurova Basketbol’u Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde iki, Türkiye Kupası’nda da bir kez yendiklerini hatırlatan Uğuz, "Play-off’ların havası çok başkadır. Rakibimizi sezon içinde 3 kere yenmemize rağmen, serinin nasıl geçeceğini öngörmek çok da kolay değil. Tabii ki rakibimizi bir kez daha yenmek ve üst tura çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonu yaklaştıkça oyuncular üzerindeki yorgunluğun arttığını dile getiren Uğuz, şunları kaydetti:

"Play-off serilerinde de çok çekişmeli ve mücadeleci maçlar yaşanacağına inanıyorum. Eşleşmelerde sürprizler de yaşanabilir. Özellikle kadın basketbolunda favori göstermek zordur ama kadro yapısı ve kalitesiyle Yakın Doğu Üniversitesi’ni şampiyonluğun favorisi olarak görüyorum. Her takımın sakatlık yaşamadan sezonu tamamlaması en büyük temennim. Play-off’a kalan tüm takımlara başarılan diliyorum."

AA


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