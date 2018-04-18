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’da yayın yapan yerel gazeteler, Fırtına’nınkarşısında iki kez iki farklı öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmasına büyük tepki gösterdi.Taka Gazetesi ‘Şaka Gibi’ başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Karadeniz Gazetesi ‘Avrupa yolunda böyle kaza olmaz’ manşetini attı. Günebakış Gazetesi ‘Yazık oldu’, Sonnokta ‘Önce kolbastı sonra mehter’, Kuzey Ekspres Gazetesi ise ‘Galibiyet nasıl kaçtı!’ yorumunu yaptı.