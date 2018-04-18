Alper Potuk derbide yok

İlişkili Haber

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kaç kaç? (Fb - Bjk canlı skor)





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Osmanlı mücadelesine ilk 11’de başlayan ama ilk yarıda aldığı darbelerle ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Alper Potuk’un, Beşiktaş derbisinde de 21 kişilik kadroda olması zor gözüküyor.Ağrıları arttığı için son Sivas deplasmanına götürülmeyen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili hedef, pazartesi günkü Antalya maçı. Sağlık ekibi yoğun tedavi uygularken, Antalyaspor mücadelesine kadar Alper’in hazır olması bekleniyor.