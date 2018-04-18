Ali Özbir'den Esra Erol yorumuna sert cevap!

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La Casa De Papel'in üçüncü sezonu geliyor! İşte La Casa De Papel 3. sezon yayın tarihi!





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'da programında Leyla Atay'ın avukatlığını yapan, sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisine gelen güzel mesajlar için teşekkür eden bir yazılı fotoğraf paylaştı.Bunun üzerine bir takipçinin yaptığı yorum Esra Erol'un eşi'i kızdırdı.Esra Erol'la ilgili imalı bir yoruma Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmessen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi.