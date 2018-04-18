  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Ali Koç: Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, kongre çalışmaları kapsamında Fenerbahçeli Kürekçiler ile bir araya geldi. Koç, Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana milli takımların iskeletini oluşturduğunu ve her branşta hedefleri olan bir spor kulubü olduğunu dile getirdi.

  • - A
  • + A
Ali Koç: Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok
104 yılı geride bırakan Fenerbahçe Kürek Şubesini tebrik eden Ali Koç, "Geçtiğimiz hafta sonu Hırvatistan'da yapılan Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nı 12 madalya ile tamamlayan milli takımımıza, 5 madalya ile büyük katkı sağlayan Fenerbahçe Kürek Takımımız, bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İyi ki varsınız. Fenerbahçemiz, kurulduğu günden bu yana öncü ve örnek olan, milli takımlarda en fazla sporcusu bulunan, milli takımların iskeletini oluşturan bir spor kulübü. Kürek, yelken, boks, masa tenisi, yüzme, voleybol, basketbol ile Türk sporunun lokomotifi. Her branşta var olan, hedefleri olan bir kulüp. Bunlar olmadan Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan sizlersiniz" dedi.

"SPORCU FABRİKASI OLMALIYIZ"

Olimpik şubeleri Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazanacak seviyeye getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ali Koç, "Başkanımızın olimpik branşlar konusundaki Fenerbahçe'yi en iddialı ve başarılı olması yönündeki vizyonu önemlidir. Bizler de bunu bir adım öne çıkarmalı, sporcu fabrikası olmalıyız. Her bir branşı Türk gençleri için cazibe merkezi haline getirmek en önemli amacımız olacak" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Fenerbahçe için çok önemli haftalara girildiğini dile getiren Ali Koç, "Ligin bitmesine 5 hafta kaldı. 1'inci ve 4'üncü arasında sadece 3 puan fark var. Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz. Euroleague'de play off'tayız.  Lütfen inancınızı, dualarınızı enerjinizi sahaya odaklayın, bırakın seçimi, seçim hiç önemli değil. Bu önemli süreçte, omuz omuza Fenerbahçemizin en büyük itici gücü olalım" şeklinde konuştu.

Ali Koç, sözlerini, 12-13 Mayıs tarihlerinde Sapanca Kırkpınar'da yapılacak Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasında mücadele edecek kürekçilere başarı dilekleriyle tamamladı.

DHA
İlişkili Haber

Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş mesajı!



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »