Alex De Souza’nın nikâh şahidi olacağı Jessica May'in gelinliği 25 bin TL!

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Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı’ndaki Barrus adlı mağazada gelinlik provası yaptı. Gelinliği için 25 bin TL verdiği öğrenilen May, ardından bir mücevhercide takı baktı. Çıkışta soruları yanıtlayan May, Fenerbahçe’nin efsanevi yıldızı Alex De Souza’nın nikâh şahidi olacağı haberlerini doğruladı: “Beni kırmadı, bir aksilik yaşamazsak evet şahidim olacak.”