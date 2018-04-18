‘2 kupayı da istiyoruz’

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Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe’yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti. Dün BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Negredo, “Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, gol atmamız lazım. Fenerbahçe mücadeleci bir takım, bize karşı da tabii ki zorluk çıkaracaklar. Kazanıp final oynamak istiyoruz. Ligde de biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.Negredo, “Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz” dedi.