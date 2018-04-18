1905 GSYİAD’ın başkanı seçildi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nin (GSYİAD) genel kuruluna tek aday olarak katılan Metin Öztürk, 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.Ekibini genç işadamları ile takviye eden Öztürk, “İkinci 3 yılda, kulüple işbirliği içinde, kulübe gelir yaratacak projeler üretme konusuna konsantre olacağız” dedi.