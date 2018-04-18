16 Nisan Pazartesi reyting sonuçları: Söz mü, Çukur mu?

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La Casa De Papel'in üçüncü sezonu geliyor! İşte La Casa De Papel 3. sezon yayın tarihi!





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16 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu.'de'nin sevilen dizisi20.68 "share" ile zirvede yer aldı.İkinci sırada 18.83 "share" ile ", üçüncü sırada ise 15.85 share ile Survivor yer aldı.AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 26.09 share ile zirveyi kaptı.İkinci sırada 16 share ile Söz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.5 share ile Survivor yer aldı.ABC grubunda ise Çukur 23.26 share ile zirvede yer alırken, Söz ikinci, Survivor ise üçüncü sırada yer aldı.