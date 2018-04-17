Zeki Toçoğlu’ndan Sakaryaspor’a 520 bin liralık destek

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor’un transferinin kapanmaması, gelecek sezonlarda yeniden transfer yapılabilmesi için sigorta yapılandırılmasının 520 bin liralık taksidi için destek oldu. Kulüplerin transfer yapabilmesi ve lisans çıkartabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından istenilen kulüp borçsuzluk belgesi istemekteydi.Bu sebeple kulüplerin gelecekte sorun yaşamaması, transferinin kapanmaması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olmaması gerekiyor. Bu kapsamda Sakaryaspor’un SGK’yla borçlarına yönelik yapmış olduğu bir yapılandırma anlaşması mevcuttu. 4 aylık birikmiş taksitlerin toplamı ise 520 bin liraydı.Bu gelişmeler yaşanırken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses’le görüşerek 520 bin liralık borcun ödenmesi için destek oldu.