Warriors yolu yarıladı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. maçını, 116-101 ev sahibi Warriors kazandı. Warriors böylece seriyi 2-0’a getirdi.Warriors’ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Kevin Durant ve maçı 31 sayı, 5 asistle tamamlayan Klay Thompson taşıdı.Spurs’te LaMarcus Aldridge 34 sayı, 12 ribaunt ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.