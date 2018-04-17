Valbuena göreve!

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, son haftalarda forma vermediği’yı ilk 11’de oynatmaya hazırlanıyor.maçlarını birarada düşünen sarı-lacivertli teknik heyet, bu üç müsabakaya aynı kadro ile çıkılması durumunda takımın yıpranacağını düşünüyor. Bu nedenle başta Valbuena olmak üzere birkaç değişiklik kupa maçında söz konusu olacak.Sarı-lacivertliler bugünden itibaren taktik hazırlıklara başlayacak. Beşiktaş’ı analiz eden teknik heyet tüm detayları futbolcularla paylaştı. Görüntülü analizin yanısıra yapılacak saha çalışmaları ile taktik anlayış belli olacak.(Milliyet)