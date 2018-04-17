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Ünal Karaman: "Gelecek senenin takımı hazır değil"

Ligden düşmesi garantilenen Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, ligin altının ve üstünün karışık olduğunu söyleyerek, “Psikolojik anlamda kim ayakta kalacak olursa, zorluğa karşı ben o direnci gösterebilirim diyecekse, biri kupayı kaldıracak birisi de ligden düşmekten kurtulmanın sevincini yaşayacak” dedi. 

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Ünal Karaman: "Gelecek senenin takımı hazır değil"
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü 13.30'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı idman ile sürdürdü. 

Murat Akın: “Hedefimiz artık seneye hazırlanmak” 

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabüksporlu orta saha oyuncusu Murat Akın, Ünal Karaman'ın geldiği günden itibaren güzel değişimler olduğunu söyleyerek, “Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor ve puan olarak istediğimizi alamıyoruz ama hedefimiz artık seneye hazırlanmak. Bu demek değil ki, bundan sonra çıkacağımız maçlarda teslim olacağız. Yine aynı mücadeleyi vereceğiz. Kalan maçlardan puanlar da alacağımızı düşünüyoruz. Takımdaki moral iyi. İnşallah Bursa maçından itibaren en azından galibiyet almak istiyoruz” dedi. 

Karaman: "Gelecek senenin takımı hazır değil" 

Teknik Direktör Ünal Karaman ise, ligden düşmelerinin garanti olmasına rağmen gelecek senenin takımının hala hazır olmadığını söyledi. 

Karaman, “Bu takıma üzerinde ciddi bir rekabet oluşturabilecek özellikle forvet arkası oynayabilecek orta saha, kanat ve ileri uç olmak üzere bazı bölgelere noktasal olarak rekabeti hızlandıracak oyuncular katmamız lazım. Geçen hafta Kasımpaşa maçında disiplinli duran bir Karabükspor var ama takımların bazen silahları olur, biz bundan yoksunuz. Sadece disiplinli bir duruşumuz var. 90 dakika sonunda rakibe pozisyon vermeden 2-0 mağlup olduğumuz bir maç oldu. Elbette gelişmekte olan oyuncularımız var” diye konuştu. 

“Alt taraf da üst taraf da karışık” 

Hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Bursaspor’un galibiyet almak isteyeceğini kaydeden Karaman, “Bursa bizim maçı ve önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı müsabakayı 6 puanla geçmek isteyecektir ki, ligde rahat nefes alsınlar. Onlar açısından bakıldığı zaman 6 puanla dönemedikleri anda Bursaspor da küme düşme potası içinde olacak. Dün akşam Osmanlıspor, Trabzonspor maçında kendini zora soktu. Gençlerbirliği ile oynayacak. Orası karışık. Baktığınızda alt taraf da üst taraf da karışık. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz güç ve yetenek vardır. Maça hazırlanış vardır. İşin psikolojisi vardır. Bu psikolojik anlamda kim ayakta kalacak olursa, zorluğa karşı ben o direnci gösterebilirim diyecekse biri kupayı kaldıracak birisi de ligden düşmekten kurtulmanın sevincini yaşayacak” dedi. 

Spor Toto 1. Lig'de bazı takımların transfer yasağı cezası aldığının Karabükspor’un da bu cezayla karşı karşıya olmasının hatırlatıldığı Karaman şunları söyledi: 

“UEFA’nın bazı kriterli vardır. Yılardır bu kriterleri bilerek hala bir hazırlık içinde olmayıp kendinizi batağa sürüklüyorsanız, demek ki idari boşluk vardır. Ben 79 yılında lisans çıkarttım ve kesintisiz bu işin içindeyim. Doktor, avukat, iş adamının, mimarın, mühendisin kulüp yönetmeye kalkması ve ben biliyorum demesi açıkçası biraz tartışılacak şeyler. Evet, onlar sporun içinde olabilir ama gerçek manada adil bir şekilde en azından hak hukuk çerçevesinde insanların sporun içinde olması fayda sağlayacağını düşünüyorum. İlk plandaki hata yanlış yönetimdir. Karabükspor yıllardır hem teknik adam hem de sporcu manasında herkesin çalışmak istediği bir camiadır. 1.5 yıl içinde ciddi bir borçlanma ile karşı karşıya kalmış bir Karabükspor var. Bir şeyleri gözden geçirmede hata yapılmış. İnşallah bundan sonra aynı hatalar tekrarlanmaz.”

İHA 


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
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  • Akhisar Bld.
    1- 1
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