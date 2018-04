SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Twitter neden çöktü? Twitter çöktü mü? Twitter’da ana sayfa akışının yenilenmemesi ‘çöktü mü?’ sorularını beraberinde getirdi. Sosyal medyanın en etkili platformlarından biri olan Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapındaki kesintinin nedeni bir engelleme mi yoksa teknik bir sorun mu henüz bilinmiyor.Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış “tweet” (Türkçe cıvıldama) adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006’da oluşturulup Temmuz 2006’da kullanıma açıldı. 2013’te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve “internetin SMS’i” olarak tanımlandı. Mart 2016’da 310 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçiriliyor. 2005 yılında Odeo, “Podcasting” isimli servisini tanıtıyor, fakat beklenen ilgi görülmüyor.Şubat 2006’da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlıyorlar.Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey’e ait olan “Durum” konsepti ortaya çıkıyor, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass’ın önerisiyle isim olarak Twitter seçiliyor.Twitter, bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına 140 karakterlik metinler yazma imkânı veren Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir sosyal paylaşım sitesidir..Twitter Nedir? 2008'deki ABD seçimlerinde özellikle Barack Obama tarafından sıklıkla kullanılan Twitter dan Türkiye'deki son yerel seçimlerde de yararlanılmıştır. Ayrıca Twitter , sosyal medya'nın en popüler araçlarından biri olarak gösterilmektedir. Facebook gibi sosyal bir ortamdır.2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana, Twitter dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS(Kısa Mesaj)'i olarak anılmaya başlamıştır. Twitter'ın yaygınlaşmasıyla birlikte Tweet'lemek kavramı da teknoloji jargonundaki yerini aldı. Twitter, son bir yılda yüzde 1000'in üzerinde büyüdü. Kişiler, haber kanalları, büyük kurumsal şirketler, kampanya düzenleyenler, politikacılar; yani aklınıza gelebilecek hemen her kişi ve kurum açtığı Twitter hesabıyla kendisi hakkındaki gelişmeleri paylaşıyor. Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın Twitter üzerindeki rekabeti yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın Twitter kullanan ilk spor kulübü.İşin mantığı oldukça basit aslında. O an başınıza gelen bir olay, duyurmak istediğiniz bir haber, düzenlenen bir kampanya, firmanız hakkındaki bir gelişme, seçim kampanyanızdaysanız katıldığınız miting ya da çıkacağınız televizyon kanalını duyurmak gibi aklınıza gelebilecek hemen her şeyi Twitter üzerinden takipçilerinize duyurabilirsiniz. Tek bir şartla, mesaj başına 140 karakter sınırınız var.Temel olarak Twitter “Şu anda ne yapıyorsunuz?” sorusunu baz alıp kullanıcılara kolay kullanılabilir bir mobil ve internet uygulaması sunuyor. Asıl gücünü dilediğiniz yerden cep telefonu ile SMS göndererek güncelleme yapılabilmesinden alıyor.Twitter’a bir platform olarak bakarsak hemen göze çarpan özellikleri mobil erişim sağlaması, bir çok kişiye bir anda erişimin hızı, geniş kullanıcı kitlesi, kullanım kolaylığı ve düşük ya da sıfır kullanım maliyeti. Bu özellikler duyurular, anında haber takibi gibi kullanımlar için de önemli özellikler. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğim sorunun kapsamında düşündüğümüzde de bir markanın kendini tanıtımı için de bulunmaz bir fırsat.Diğer kullanıcıları takip edebilmek için onları arayarak bulabilirsiniz veya onların verdikleri adreslere girip üye olduktan sonra resimlerinin altında yer alan "Follow" linkine tıklayarak onları takip etmeye başlayabilirsiniz.Yazı yazmayı biliyorsanız Twitterı kullanamamanız için bir sebep yok. Tek yapmanız gereken sayfanın üst tarafındaki boş alana 140 karakteri geçmeyen mesajı yazmak ve alttaki update butonuna tıklamak, hepsi bu. Dilerseniz cep telefonunuzdan da m.twitter.com'u ziyaret edip güncelleme yapabiliyorsunuz. Böylece örneğin trafikte ilerlerken karşılaştığınız bir kazayı bildirip diğer Twitter kullanıcılarının bölgeden geçerken dikkatli olmasını sağlayarak sosyal hizmet kategorisinde bir iş bile yapabilirsiniz.Twitter, internet pazarı için istikrarlı bir kaynak olarak kanıtlanmıştır. Inbound linkler kendi web sitenize dışardan gelen tek yönlü linklerdir. Bu linklerden almanın en iyi yolu, başkalarının isteyerek kendi sitelerinde paylaşmalarıdır. Twitterbacklinkleri sağlamak için tasarlanmıştır. Aslında görünüşte Twitter`dan, profilinize listelenen bir backlink almış gibi olursunuz.Twitter`ın üçüncü büyük sosyal medya sitesi olduğu ve altı milyon kullanıcısı olduğu düşünülürse, herhangi bir pazarlama stratejisinde yayın potansiyelini genişletmesi için Twitter`dan yararlanılması kaçınılmazdır.Backlinkleri sağlamak için tam anlamıyla değerlendirilmiş neredeyse limitsiz potansiyele sahiptir. Sonucu belirtecek önemde olan, kapsamlı takip kurulumunun zaman alacağıdır. Takip etmeye başlamak için kategorilerden ve gruplardan faydalanmalısınız. Gelişime devam etmek için düzenli olarak “tweet” lemeli ve alakalı bilgileri sağlamalısınız. Zamanla geniş takipçi grupları oluşturmak mümkündür. Kaliteli takipçiler istiyorsanız – ürün ve servislerinizle gerçekten ilgilenen 100 takipçinin olması, rastgele ne yaptığını bilmeyen 1000 takipçinin olmasından daha iyidir. Dikkat çekmek için yaratıcı “tweet” lemeye başlanabilir- bu dikkat sizin sitenize aradığınız linkleri getirecek ve depolayacaktır.