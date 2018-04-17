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Türkiye'nin en büyük maraton yarışına geri sayım

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu'nun başlamasına sayılı saatler kala heyecan doruğa ulaştı. 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece Saat 00:00'da 140 kilometrelik yarış ile start alacak maraton için İznik Belediyesi ve diğer ekipler tüm hazırlıklarını tamamladı.

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Türkiye'nin en büyük maraton yarışına geri sayım
Türkiye'nin en büyük patika yarışı 'İznik Ultra' maratonunda geri sayım başladı. 21-22 Nisan tarihlerinde 7'nci kez düzenlenecek yarışa 20 ülkeden bine yakın sporcu katılıyor. Sporcular, 140, 90, 50,30 ve 15km'lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5km'lik İznik Tarihi Kent Koşusu ile sona erecek.

Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu bir çok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, katılım açısından son beş yılda 10 kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara binin üzerinde katılım olması bekleniyor.

20 Nisan gecesi 00.00'da 140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile başlayacak olan ultra yarışlar, ertesi gün koşulacak 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 30 kilometrelik Göllüce patika koşusu,15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam edecek. Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek. İznik Ultra parkurları %85 toprak yollarda koşulacak. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatacak.

DÜNYAYI İZNİK'E DOĞAYLA İÇ İÇE KOŞMAYA DAVET EDİYORUZ

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonunun başlamasına sayılı saatler kala İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamada bulundu. Başkan Sargın, "Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu bu yıl ulusal ve uluslararası düzeyde 1000'den fazla sporcuya ev sahipliği yapacak. Sporcular, 140, 90, 50,30 ve 15km'lik İznik'in muhteşem doğal parkurlarını aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 km'lik İznik Tarihi Kent Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak. Ben bu vesile ile herkesi bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum" açıklaması yaptı.


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  • Trabzonspor
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