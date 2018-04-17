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Trabzonspor öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor. 

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Trabzonspor öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da bir kere daha görüldük ki Bordo Mavililer, öne geçtiği maçları kazanmakta sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon önde götürdüğü 6 maçta 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Geriye kalan 17 maçı ise normal seyrinde tamamladı. 

Öndeyken puan kaybettiği puanlar 

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. 46 puan toplayarak 5. Sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon önde getirdiği 6 maçta ise galibiyet elde edemeden sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, Medipol Başakşehir 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe’ye 3-2 ve Alanyaspor’a ise 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer 6 maçta 14 puan kaybetti. Trabzonspor, önde getirdiği maçları galibiyetle tamamlayabilseydi 60 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aynı puana sahip olacaktı. 

Yenik durumdayken kazandığı puanlar 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, Kardemir Karabükspor ile 1-1 ve Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, yenik durumda getirdiği Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 , Atiker Konyaspor’u 2-1 ve Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etmişti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda ise 9 puan topladı. 

9 maça önde başladı, galibiyetle tamamladı 

Trabzonspor, ligde oynadığı 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray ve Sivasspor’u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa’yı 3-0, Bursaspor’u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1, Yeni Malatyaspor’u 4-1 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. 

5 maçta geride başladı, mağlubiyetle tamamladı 

Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu. 

3 maçı ise başladığı gibi bitirdi 

Bordo-mavililer 3 maçı ise başladığı gibi bitirdi. Karadeniz ekibi Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını golsüz beraberlikle tamamladı. 

İHA


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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