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Trabzonspor'a Onur Kıvrak şoku!

Trabzonspor'da, dün oynadıkları Osmanlıspor maçında dizinden sakatlanan ve maça sakat sakat devam eden Onur Kıvrak'ın sezonu kapattığı açıklandı.

17 Nisan 2018, Salı 14:00

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Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 

Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Tecrübeli kaleci, ligin bitimine 5 hafta kala sezonu kapattı. 
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İlk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi 

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, ilk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi. Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi. 

Onur Kıvrak, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Talihsiz futbolcunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. Varşova maçının ardından forma giyemeyen Onur, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi. 
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Çinli doktor Freddie Fu'ya iki kez ameliyat oldu 

Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Onur Recep Kıvrak, iki kez Çinli doktor Freddie Fu'ya ameliyat oldu. İlk ameliyatı ABD'nin Pittsburgh kentinde yer alan Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Fu, kaleci Onur'un ikinci ameliyatını ise İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirdi. Çinli doktor milli kalecinin bundan sonraki futbol yaşantısında alacağı riskleri başaralı eldivene anlatmıştı. 

Sağ ve sol diz ön çapraz bağları koptu 

Onur Kıvrak'ın, 2011’de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014’te ise bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon'da geçiren Onur Recep Kıvrak, menisküs yırtığından ameliyat olmuştu. 

94 maç kaçırdı 

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Recep Kıvrak 16. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına neden olan sakatlıkları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Onur, 94 maçta forma giyemedi. 

İşte Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma süreleri: 

2010-2011: Ön çapraz bağ (ACL)....: 229.. gün.. 24 maç 
2011-2012: Bilek yaralama ...........: 4..... gün.. 1 maç 
2012-2013: Diz problemi................:6..... gün.. 2 maç 
2013-2014:Kas gerginliği...............:13.... gün...2 maç 
2014-2015:Çapraz bağ operasyonu: 254....gün...44 maç 
2015-2016:Diz problemleri.............:9.......gün...1 maç 
2015-2016:Diz problemleri............:10......gün....2 maç 
2015-2016:Yaralı diz (Bruised).......:7...... gün....1 maç 
2015-2016: Diz operasyonu..........:26......gün... 4 maç 
2015-2016:Antrenman eksikliği.....:21......gün... 3 maç 
2016-2017:Diz problemleri...........:10 .....gün... 1 maç 
2016-2017:Uyluk problemi ..........:6........gün....2 maç 
2016-2017:Uyluk yaralanma........:16 ......gün... 2 maç 
2017-2018: Göbek ihlali..............:10...... gün... 2 maç 
2017-2018:Diz yaralanması.........:5........ gün... 1 maç 

Trabzon da açıkladı

Trabzonspor'un Onur Kıvrak'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Dün akşam Osmanlıspor’la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak’ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.


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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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