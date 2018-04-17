Trabzonspor'a Onur Kıvrak şoku!

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Günün gazete manşetleri (17 Nisan 2018 Salı)

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Onur Kıvrak sakat sakat oynadı





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Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Tecrübeli kaleci, ligin bitimine 5 hafta kala sezonu kapattı.Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, ilk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi. Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi.Onur Kıvrak, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Talihsiz futbolcunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. Varşova maçının ardından forma giyemeyen Onur, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Onur Recep Kıvrak, iki kez Çinli doktor Freddie Fu'ya ameliyat oldu. İlk ameliyatı ABD'nin Pittsburgh kentinde yer alan Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Fu, kaleci Onur'un ikinci ameliyatını ise İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirdi. Çinli doktor milli kalecinin bundan sonraki futbol yaşantısında alacağı riskleri başaralı eldivene anlatmıştı.Onur Kıvrak'ın, 2011’de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014’te ise bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon'da geçiren Onur Recep Kıvrak, menisküs yırtığından ameliyat olmuştu.Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Recep Kıvrak 16. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına neden olan sakatlıkları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Onur, 94 maçta forma giyemedi.İşte Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma süreleri:2010-2011: Ön çapraz bağ (ACL)....: 229.. gün.. 24 maç2011-2012: Bilek yaralama ...........: 4..... gün.. 1 maç2012-2013: Diz problemi................:6..... gün.. 2 maç2013-2014:Kas gerginliği...............:13.... gün...2 maç2014-2015:Çapraz bağ operasyonu: 254....gün...44 maç2015-2016:Diz problemleri.............:9.......gün...1 maç2015-2016:Diz problemleri............:10......gün....2 maç2015-2016:Yaralı diz (Bruised).......:7...... gün....1 maç2015-2016: Diz operasyonu..........:26......gün... 4 maç2015-2016:Antrenman eksikliği.....:21......gün... 3 maç2016-2017:Diz problemleri...........:10 .....gün... 1 maç2016-2017:Uyluk problemi ..........:6........gün....2 maç2016-2017:Uyluk yaralanma........:16 ......gün... 2 maç2017-2018: Göbek ihlali..............:10...... gün... 2 maç2017-2018:Diz yaralanması.........:5........ gün... 1 maçTrabzonspor'un Onur Kıvrak'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;Dün akşam Osmanlıspor’la oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak’ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.