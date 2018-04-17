  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Terim'in kritik zaferi

Galatasaray'ı Başakşehir karşısında başarıya götüren, bir sisteme takılı kalmadan dört farklı dizilişi başarıyla sahada uygulamasıydı. İlk yarım saatte topu ileride karşılayan Cim-Bom, ilk yarının son çeyreğinde 5’li savunmaya geçti ve rakibini durdurmayı başardı. İkinci yarıda 3-4-3’e dönüp pozisyon arayan Aslan, Mariano ile amacına ulaştı.

  • - A
  • + A
Terim'in kritik zaferi
Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in derlediği habere göre; Spor Toto Süper Lig’de final niteliğindeki maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek, yeniden zirveyi aldı, şampiyonluk havasına girdi. Sezon başından beri ilk kez böylesi bir inanç ve atmosfere giren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, taktiksel bir başarıyla maçı kazandı.
 
Abdullah Avcı ve ekibini analizlerle çözen Terim’in dakika dakika işlettiği taktik sistem sonuca ulaştı.
İşte tecrübeli çalıştırıcının reçetesi:
 
1-30. DAKİKA:
Maça önde başlamak isteyen ve kaptırılan topları hızla geri kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 4-2-3-1 dizilişiyle ilk yarım saati geçirdi. Hücumda 2 tane dışında pozisyon gelişmedi.
30-45. DAKİKA:
İlk yarının son 15 dakikasında Galatasaray’ın iki sistem arası gidip gelmesi dikkat çekti. Rakibin oyunu dengelediği ve topa sahip olduğu anlarda, Donk savunma arasına girerek 5-3-2 gibi bir düzen getirdi.
45-60. DAKİKA:
Beraberliği yeterli görmeyen Aslan, ikinci yarıda kırılma anı aradı. İkinci devrenin ilk 15 dakikasında bekler Nagatomo ve Mariano öne çıkarak, Donk ve Fernando’dan biri de geri gelerek, 3-4-3- gibi bir düzene dönüldü, Mariano’nun sürpriz golü rahatlattı.
60-74. DAKİKA:
Golü bulduktan sonra kontrolü de tutmak isteyen Cim-Bom yeniden 4-2-3-1 ve 5-3-2 arasında sistem tutturdu.
74-90. DAKİKA:
Son 15 dakikaya tüm değişiklikleri sığdıran Terim, Tolga Ciğerci hamlesiyle orta sahada çift yönlü bir oyuncu kullandı. 4-1-4-1 ve 4-2-3-1 arasında sistem gidip geldi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »