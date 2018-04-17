Terim'in kritik zaferi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in derlediği habere göre;’de final niteliğindeki maçta’i 2-0 yenerek, yeniden zirveyi aldı, şampiyonluk havasına girdi. Sezon başından beri ilk kez böylesi bir inanç ve atmosfere giren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, taktiksel bir başarıyla maçı kazandı.Abdullah Avcı ve ekibini analizlerle çözen Terim’in dakika dakika işlettiği taktik sistem sonuca ulaştı.İşte tecrübeli çalıştırıcının reçetesi:Maça önde başlamak isteyen ve kaptırılan topları hızla geri kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 4-2-3-1 dizilişiyle ilk yarım saati geçirdi. Hücumda 2 tane dışında pozisyon gelişmedi.İlk yarının son 15 dakikasında Galatasaray’ın iki sistem arası gidip gelmesi dikkat çekti. Rakibin oyunu dengelediği ve topa sahip olduğu anlarda, Donk savunma arasına girerek 5-3-2 gibi bir düzen getirdi.Beraberliği yeterli görmeyen Aslan, ikinci yarıda kırılma anı aradı. İkinci devrenin ilk 15 dakikasında bekler Nagatomo ve Mariano öne çıkarak, Donk ve Fernando’dan biri de geri gelerek, 3-4-3- gibi bir düzene dönüldü, Mariano’nun sürpriz golü rahatlattı.Golü bulduktan sonra kontrolü de tutmak isteyen Cim-Bom yeniden 4-2-3-1 ve 5-3-2 arasında sistem tutturdu.Son 15 dakikaya tüm değişiklikleri sığdıran Terim, Tolga Ciğerci hamlesiyle orta sahada çift yönlü bir oyuncu kullandı. 4-1-4-1 ve 4-2-3-1 arasında sistem gidip geldi.