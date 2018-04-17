Son dakika - Adnan Polat Galatasaray başkan adayı olacak mı?





GALATASARAY'IN DEVRİME İHTİYACI VAR

TÜRK TELEKOM STADI'NA 7 YILDIR GİTMİYORUM

"KENDİ ADAMIZI YIKTIK"

"BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"

ARDA VE EMRE ADAM GİBİ ADAMDIR





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'da 2008-2011 yılları arasında başkanlık yapanbasın toplantısında gazetecilerle buluştu.'ın toplantıda başkanlığını açıklayabileceği akıllara geldi ancak Polat aday olmayacağını üstüne basa basa söyledi.- 1996 yılından 2006'ya kadar sadece Galatasaray'a taraftar olarak destek verdim.- 20.45'i hatırlarsınız. Medya bunu manşet yaptı, iyi ki de yapmış. Şampiyon olduk.- Bize 50 bin kişilik bir stat şarttı, stat işiyle uğraştık. İkincisi şirket olmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın 100'den fazla icra takibi vardı. Bankayla uğraşıyorduk.- Galatasaray'ın birçok krizi vardı. Böyle bir durumdan ancak söylediğim şeylerle kurtulabilirdik. 1- Şirket birleşmesi, 2- Stadın yapılması... 100 milyon dolar borcumuz arttı ama şirketi birleştirdik. Stadı yaptık.- Riva arazimiz vardı, 3-5 milyon dolardı. Onun imar durumunu çıkardık. 250 bin metre karelik arazi için izin aldık. UEFA'daki bütün meseleleri çözdük. Devletle olan meseleleri sıfırladık. Bütün borçları ödedik. Ancak 100 milyon dolar borçlandık.- Yapmış olduğumuz şeyleri kullanmak nasip olmadı, 2011 yılındaki seçimde kongre kararı nedeniyle ayrıldık.- Bana açıkça şunu söylediler, "Ya seçime gidersin, ya da seni ibra etmeyiz." Ben de dedim "Ben böyle tehditlerle adım atmam" diye... Seçime girmedim.- Mustafa Cengiz, son konuşmasında bizimle ilgili güzel bir açıklama yaptı. Birliktelik çağrısında bulundu. Herkes ayağa kalkarak alkışladı.- Biz hakikaten kırılmıştım. Gönlümüzü kırmışlardı. Benimle beraber olan arkadaşlarımın büyük çoğunluğu olmadı. Galatasaray'la öyle ilişkilerini kestiler ki, Türk Telekom'daki 70 loca satış bekliyor. Bizim zamanımızda locaların satışlarında kuyruk vardı.- Galatasaray'ın bir devrime ihtiyacı var. Bir kere idari devrime ihtiyacı var. Tüzüğünü 21. yüzyıl şartlarına uygun hale getirmesi lazım. Galatasaray'da büyük problem üye kurulumundaki eksiklikler.- Galatasaray Kulübü'nde saygı vardı, sevgi vardı. Değişen eğitim sistemiyle birlikte Galatasaray Lisesi'ne çocuklar 15 yaşında geliyorlar. Yani takımını çoktan seçmiş oluyorlar. Ancak eskiden Galatasaraylılık ruhu çocuklara aşılanıyordu.- Bugün Galatasaray başkan adayı çıkarmakta zorlanıyor. Arayış içerisinde...- Galatasaray'da profesyonelce çalışacak insanları almak lazım. O onun kardeşi, o onun arkadaşı diye almamak lazım.- Ben Türk Telekom Stadı'na 7 yıldır gitmiyorum. Ama ben Mustafa başkanın çağrısıyla stada gideceğim, gezeceğim. Şu zamana kadar stada çivinin çakılmadığını duyuyorum. Dolayısıyla işi erbabına vermek lazım.- Galatasaray'ın birlik beraberliği olmadan kavga ve küslük olursa hiçbir yere varamayız.- Galatasaray'ın idari reformunu bu devrimini yapması şart.- Galatasaray'da 2010'dan 2017'ye kadar yayınlanan mali tablonun sadece neticelerini aldım.- Galatasaray'ın bu tablolarına baktığımızda Galatasaray ne durumda:2017 senesi sonu itibariyle toplam yükümlülükleri 2.5 milyar lira... Buna 2015 yılından itibaren yapılan futbolcuların sözleşmeleri dahil değil.- Ondan sonra gelen başkan Galatasaray'ın 300 milyon doları kayıp diyor.- Türk sporunun şikeye bulaşması olayı Türk sporunun imajını ciddi şekilde zedeledi. Türk takımlarına sponsorlar ciddi şekilde mesafeli yaklaşmaya başladı. O yüzden bu borçları da kapatmak kolay değil.- Riva ve Florya'dan gelecek para 1 milyar lira. Bu da 250 bin dolara geliyor. 525 milyonunu direk almışız. Geriye kalanı arazinin değerlendirilmesinden sonra alacak. Yani Galatasaray'ın eline 100 bin Euro gibi bir para geçecek. Bunların hiçbirisi de konuşulmayacak.- Gönül kırgınlığını bir kenara bıraktık, Galatasaray'daki krizi nasıl ortadan kaldırırız diye düşünüyoruz.- Ben bir kulüp düşünemiyorum ki arazilerini bu kadar bilabedel versin, bir kulüp düşünemiyorum ki adasını yıktırsın.- Adamızı yıktık. Şu an o ada denizin ortasında utanç belgesi olarak duruyor.- Kendi adamızı yıktık, yıktıranlar ortalıkta yok. Biz Kıbrıs'ta 20'ye yakın arazi almıştık. Var mı yok mu belli değil.- Önümüzde gelecek olan seçimlerde başkanlara, eğer dinlerlerse bizi, deneyimlerimizi aktarırız.- Galatasaray, örf ve adetlerini kaybederek çok şeyi elinden gitti. Geçmişi ve tarihi bağları ayakta tutuyor. Galatasaray başkanlık makamı öyle bir yıpratıldı ki, Galatasaray başkanı bir şey dese başkası konuşmazdı.- Bu dönemde başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok. Şu dönem için başkan adayı olmak için müsait değilim.- Galatasaray taraftarı olmasa, kulüp ayakta duramaz. Bütün taraftar dernekleri ve taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik için Galatasaray'ın şimdi de aklıyla mücadele etmesi lazım.- Galatasaray genel kurul üyeleri, sadece topun çizgiyi geçmesiyle değerlendirmemesi lazım. İşin ekonomik ilişkileri var, devletle olan ilişkiler var, yurt dışındaki temsil edilmesi var.- Ben burada günü kurtarmanın peşinde değilim; ben geleceği kurtarmanın peşindeyim" demiştim 2011 yılında.- Ben en çok 2011 yılındaki sekizincilikten gurur duydum. O dönemde 18 takımın 12'si şikeye bulaşmıştı. Bunu bana 9 ay boyunca beni ve yönetimi dinleyen savcı söyledi.- Galatasaray'a şu anda 24 saat mesaimi ayıracak durumda değilim. Yapmam gereken büyük projeler var.- Biz Euro 2024'ü Türkiye'de yaptırmak istiyoruz ama bütün kulüplerimiz UEFA'nın baskısı altında. Kulüplerimiz Avrupa'ya gidemiyor biz organizasyon peşindeyiz. Bu işin doğasına aykırı.- Türk futbolu olarak kendi kendimizi yönetemiyoruz. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile birkaç kez görüştük. Finansal Fair-Play üzerine çalışıyor. Devletin de buna destek vermesi gerek.Adnan Polat: İkisi de yanlış yapmadı.- Aziz Yıldırım bana Arda için 15 milyon Dolar teklif etti. Paraya da ihtiyacımız olduğu dönemdi ama 'Hayır' dedim. Arda'ya da bizde 25 senede alacağı parayı 5 senede vermeyi teklif ettiler. Ama Arda kabul etmedi.- Arda Galatasaray'a gelmek istedi ama Galatasaray almadı.-Galatasaray taraftarı Ali Sami Yen'de başka takım formasıyla Arda'yı gördüğü için sindiremedi.