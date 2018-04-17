Şok görüntüler ortaya çıktı! Samuel Eto'o...

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'nun,eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiği iddiasıyla gerilen ortam, bu kezyıldızın ortaya çıkan şok görüntüsüyle zirve yaptı. Devre arasında Antalyaspor'dan ayrılarak düşme hattında yer alan Konyaspor'un yolunu tutması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarın büyük tepkisini alan ve sahte dolar fırlatılan Samuel Eto'o'nun devre arasında soyunma odasına giderken taraftara yaptığı hareket bir anda gündemi başka noktaya taşıdı.Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında, Samuel Eto'o'nun devre arasında Kırmızı-Beyazlı taraftara karşı cinsel organını gösterdiği videonun paylaşılması Kırmızı-Beyazlı camiayı ayağa kaldırdı.Konuyla ilgili olarak Kale Çizgisi programında Koray Geçgel'e açıklamada bulunan Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, ortaya koyulan hareketi sert sözlerle eleştirdi. Arıcı, Samuel Eto'o'nun hareketinin oldukça çirkin olduğunu ve kendisine yakışmadığını ifade etti.Samuel Eto'o'nun kendisini savunacağını ifade eden Arıcı, “Şortumu düzeltiyordum gibi sözler söylenebilir, ancak böyle bir durum olsa bile orada yapılacak bir davranış değil. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir davranış kabul edilemez” dedi.