  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Şimdi moda Galatasaray!

Bu sezon 39 bin 955 seyirci ortalamasına oynayan Cim Bom’u, kendi stadında sadece Galatasaraylılar izlemiyor! Passolig verilerine göre 46 farklı kulübün taraftarı Türk Telekom’da maç izledi ve bu alanda Aslan açık ara önde.

18 Nisan 2018, Çarşamba 10:56

  • - A
  • + A


29. haftası geride kalan Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, taraftar sayısında da zirvede. İç saha maçlarını ortalama 39 bin 955 taraftara oynayan Sarı-Kırmızılılar, oynadığı futbolla farklı takım taraftarlarını da Türk Telekom Stadı’na çekmeyi başardı. Passolig verilerine göre, Aslan’ın evinde oynadığı maçları 46 farklı logolu Passolig kartlı taraftar izledi. Türk Telekom Stadı’nda sırasıyla en çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Bursaspor taraftarları Galatasaray’ın karşılaşmalarını takip etti.

Passolig Kart Ligi’nde de zirvede

Puan cetveli ve taraftar sayısında zirvede bulunan Galatasaray, ‘Passolig Kart Ligi’nde de lider durumda. Cim Bom, 718 bin 694 kartla en fazla Passolig kartına sahip kulüp. Fenerbahçe, 695 bin 978 kartla ikinci sırada. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 652 bin 864 kartla üçüncü sırada bulunuyor.

Yasin Cam
İlişkili Haber

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor! Çok şaşıracaksınız...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Sinan Gümüş'e 4 yıllık sözleşme, %100 zam!
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »