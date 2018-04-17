Şeyma Subaşı'nın 'Coachella' rahatsızlığı





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'da bir magazin sayfası'ya giden yerli ünlülerin fotoğraflarını paylaşmış ve bu seneki Coachella festivaline katılımının yoğun olduğundan bahsetmişti. Fotoğrafa etiketlenen'ndan da konuyla ilgili cevap geldi.Şeyma Subaşı etiketlendiği fotoğrafa yorum yaptı ve Coachella festivalinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi; Burning Man Coachella gibi değil ama kimsenin geleceğini sanmam. Teşekkür ederim seneye Coachella... Coachella'dan sonraki özel partiler