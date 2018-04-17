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Şenol Güneş, Kadıköy’de sadece kupada kazandı

 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası’nda galip gelebildi.

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Şenol Güneş, Kadıköy’de sadece kupada kazandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2 biten maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy’de istediği sonuçları almakta zorlandı.

Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başında Kadıköy’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe’ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15’ini kaybeden Güneş’in takımları, 5 kez beraberlik aldı.

Güneş’in takımları Kadıköy’de Türkiye Kupası maçlarında ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 23 maçta 13 gol atarken, kalelerinde ise 39 gol gördü.

Tek galibiyet kupada Bursaspor’la

Şenol Güneş, Süper Lig’de Ülker Stadı’nda galibiyet alamamasına rağmen kupada Kadıköy’den istediğini Bursaspor’un başında almıştı. Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015’te Kadıköy’e geldi. Güneş’in takımı Kadıköy’den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.

Güneş, Türkiye Kupası’nda 15 Şubat 1989’da Trabzonspor’un başında Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 3-1, 17 Aralık 1997’de ise Antalyaspor’u çalıştırırken 1-0 kaybetmiş ve kupaya veda etmişti.
Şenol Güneş, kariyerinde ikinci kez Kadıköy’de kazanmak için yine bir kupa maçında bu sefer Beşiktaş’ın başında mücadelesini verecek.

Beşiktaş’la Kadıköy’de galibiyeti yok

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy’de hiç kazanamadı. Beşiktaş’la 3 kez Kadıköy’e gelen Güneş, bu maçlarda 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Güneş’in öğrencileri, Ülker Stadı’nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken geçen sezon da golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligde oynanan maçı ise Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

Maçlar

Şenol Güneş’in çalıştırdığı takımların Kadıköy’de oynanan maçlardaki performansı şöyle:
Sezon Kulvar Tarih Maç Skor
1998-1989 Türkiye Kupası 15.02.1989 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1
1998-1989 Süper Lig 05.03.1989 Fenerbahçe-Trabzonspor 5-1
1989-1990 Süper Lig 17.03.1990 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1990-1991 Süper Lig 20.02.1991 Fenerbahçe-Boluspor 2-1
1991-1992 Süper Lig 05.04.1992 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1993-1994 Süper Lig 17.10.1993 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
1994-1995 Süper Lig 04.03.1995 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
1995-1996 Süper Lig 09.12.1995 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-1
1996-1997 Süper Lig 26.10.1996 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
1997-1998 Süper Lig 22.11.1997 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-1
1997-1998 Türkiye Kupası 17.12.1998 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-0
1998-1999 Süper Lig 18.10.1998 Fenerbahçe-Sakaryaspor 3-0
2004-2005 Süper Lig 30.04.2005 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-1
2009-2010 Süper Lig 16.09.2010 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2010-2011 Süper Lig 30.01.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0
2011-2012 Süper Lig 18.12.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2011-2012 Süper Lig 15.04.2011 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0
2012-2013 Süper Lig 21.09.2012 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0
2014-2015 Süper Lig 20.04.2015 Fenerbahçe-Bursaspor 1-0
2014-2015 Türkiye Kupası 21.05.2015 Fenerbahçe-Bursaspor 0-3
2015-2016 Süper Lig 29.02.2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
2016-2017 Süper Lig 03.12.2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
2017-2018 Süper Lig 23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

AA


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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

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    Göztepe
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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