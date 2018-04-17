Şenol Güneş: 2 kupa isterim

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Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre;'ta herkes şampiyonluk hedefine kilitlenirken,sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Perşembe günü'nda 2-2'nin rövanşında'de karşılaşacaklarımaçı için uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şimdi ligi unutacağız. Sizden iki kupayı da istiyorum. Tam konsantrasyonla sahada olmalısınız" dedi.Bu arada Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışı ve kupadaki F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Ligde 5'te 5 yapıp mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Ürkmezgil, "Nedense F.Bahçe maçlarında hep gerginlik oluyor. İnşallah bu sefer yaşanmaz" ifadesini kullandı.Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vagner Love idmana çıkmadı.Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.