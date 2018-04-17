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"Samsunspor ligde kurtuluş mücadelesi veriyor"

Samsunspor Kayyum Heyeti Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın Spor Toto Süper Lig’de bir kurtuluş mücadelesi verdiğini ifade ederek, "Bu bir kurtuluş savaşı, Samsun’un spordaki en önemli savaşı ve 53 yıllık tarihinin mücadelesidir." dedi.

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"Samsunspor ligde kurtuluş mücadelesi veriyor"
Karayılmaz, kayyum yönetim kurulu üyeleriyle Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Denizlispor ile 22 Nisan Pazar günü sahalarında kader maçına çıkacaklarına işaret eden Karayılmaz, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor maçında 20 bin taraftar bizi zorladıysa, aynı şeyi bizim taraftarımız da Denizlispor’a yaşatarak daha maçın birinci dakikasında kaybedeceklerini hissettireceklerdir. Futbolcularımızın, teknik ekibimizin dik durmasına ihtiyacımız var. Daha da önemlisi taraftarımızın dik durmasına ihtiyacımız var. Bir futbol kulübünün taraftarı bir takımı çok farklı noktalara getirebilir, çok farklı motive edebilir. Buradan büyük taraftarımıza seslenmek istiyoruz. Öğrencisiyle, işçisiyle, memuruyla, annesiyle, kızıyla, amcasıyla, ağabeyiyle herkesin bu maça gelmesi için çağrı yapıyorum. Bu bir düğünse düğün, önemli kongreyse kongre, her şey orada. Hakemin düdüğüyle başlayıp bitecek. Biz 12’nci adamımıza güveniyoruz. Her zaman yaptıkları gibi bizi o gün de çok farklı bir şekilde destekleyeceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki taraftarımız yanımızda olduğunda bu sahadan galibiyetle ayrılabilecek hiçbir takım olmayacaktır. Bu rakibimiz için bir hezimet olacaktır."

Karayılmaz, kırmızı-beyazlı takımın ligde düşmemek için büyük mücadele vereceğinin altını çizdi.

"Samsunspor ligde bir kurtuluş mücadelesi vermektedir." diyen Karayılmaz, "Bu bir kurtuluş savaşı, Samsun’un spordaki en önemli savaşı ve 53 yıllık tarihinin mücadelesidir. Bunun telafisi yok. 90 dakika boyunca destek olacağız. Birinci dakikada gol yiyebiliriz, gol de atabiliriz. O gün tribünde maçı izlemek yok, o gün sadece ve sadece destek olmak var. Avazı çıktığı kadar, sesi kısılana kadar bağırmak var. Hep destek, tam destek." ifadelerini kullandı.

Stadın dolmasını beklediklerini vurgulayan Karayılmaz, şunları kaydetti:

"Bilet fiyatlarını 1 liraya düşürdük. Bütün belediyelerle irtibata geçtik. Köylerimize varana kadar arkadaşlarımızı maça taşıyacağız. Biz bu yola baş koyduk. Stat dolarsa biz başarılı oluruz. Burada hepinize ihtiyacımız var. Bu takıma biz Süper Lig’de, 1. Lig’de veya amatör ligde diye destek olmuyoruz. Biz bu renklere aşık olduğumuz için destek oluyoruz. O gün bu gündür. O yüzden taraftarlarımızı, öncelikle sağduyulu olmaya daha sonra da takımlarına destek olmaya bekliyoruz. Bizim bir lafımız var: Biz bitti demeden bitmez."
Karayılmaz, takımın, Denizlispor maçına kadar antrenmanları taraftara ve basına kapalı yapacağını sözlerine ekledi.

AA


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