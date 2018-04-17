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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri

Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.

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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri
17 Nisan Salı Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.
 
AKÇEŞME Formda Bir İsim Olup Kilo Avantajını Kullanacaktır
 
1.Ayak: Son yarışında 1900 metre kumda 4’üncü olan Farise bu grupta ilk şansı vereceğim isimdir. Kördüğüm bu koşuyu kazanmıştı ve Gülruh Hatun, Fülane ikilisi ardında 4’üncü kalan Farise son dönem koşularına göre iyi bir çıkış yaparak tabelayı tamamlamıştı. Yaptığı çıkış sonrasında favorimdir. Gül Fırtınası biraz kıpırdadı bu grupta şans bulabilir. Sürprizi Arayekyi yapabilir.  
 
2.Ayak: 1400 metrede yapılacak olan hand-16 koşuda Akçeşme ilk atımdır. 1400 metrede Başyazar’a geçilirken 17 atlı grupta, 1200 metre şartlı-3 koşuda Mertadam’a geçilirken 9 atlık grupta ikinci kalan Akçeşme yükselttiği formu ile en ciddi rakibi Lord’un 63 kilo olması nedeniyle banko atımdır.     
 
3.Ayak: 3 yaşlı tayların 2000 metrede Maiden bu grubunda Burulhan ilk şanslı atımdır. Adana’da 1400 metrede birinciliğe yaklaşan ve Prens Hero kazanırken yarım boy ile ikinci kalan After Market yavrusu bu tay 1200’de 3’üncü, 1400’de 4’üncü kaldıktan sonra 1900 metrede Berkahan ardında ikinci kaldı. Mesafeye olan yatkınlığı ile favorimdir. Grande Capo ve Chehalis rakipleridir. Yılan Kale sürpriz isimdir. 
 
4.Ayak: Önde tempo koşuları yaparak bu tip mesafelerde başarılı olan Flash Gordon önde rahat bir yarış yapabilirse kazanabilir. Ancak son metrelerde iyi gelecek olan Alexandrapoli ve bir türlü beklediğim gibi bitirici olamayan Anka diğer şans verdiğim atlardır.    
 
5.Ayak: Mesafeli bir tempo koşusu da 4 ve yukarı yaşlılarda olacak. Şahpazlı gibi güçlü bir rakibe ikinci kalan Excalibur kendisini iyi tanıyan binicisi ve biraz da olsa son yarışına göre kilo düşmesi sonrasında favorimdir. Asaletli ardında son yarışında ikincili tatminkar olan Hayatı Cedid ikinci şanslı isimdir.   
 
6.Ayak: 1500 metrede Lady Tulpar’ın 4’üncü kaldığı son koşusu Gipsy Danger birinci bitirmiş ve My Titanium ikinci olmuştu. Aynı grupta üçüncü kalan Ocean Seraph ise güçlü rakibi Lady Tulpar’ın önünde yer almıştı. Aynı koşunun 5’incisi Rumet’in de yer alacağı grupta Wembley Fırtınası, Mastar Kızı gibi formu yükselen isimler de var. Yamak 1 grup olduğundan performanslar binici tarafında da takip ediliyor.  
 
4             6             1             2             1             1
5                            6             1             2             2
1                            2             3                            7
                              5                                          3
                                                                           5
 


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