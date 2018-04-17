Quaresma'ya Kadıköy freni

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’ın hocası ilk karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve maç eksiği nedeniyle’yı yedeğe çekmeyi düşünüyor. Ligdekivemaçları öncesi oyuncusunu koruma altına almak isteyen, Q7’den ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor.Fenerbahçe ile Ülker Stadı’nda perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkacak olan Beşiktaş’ta, Ricardo Quaresma’nın 11’de forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. Portekizli yıldızı kupada riske etmeyerek, ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına saklamayı düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş, tecrübeli oyuncunun forma giymek istemesi nedeniyle henüz son kararını vermedi.Vodafone Park’taki ilk karşılaşmada kırmızı kart gören ve PFDK’dan beş maç ceza alan Quaresma rövanşta mutlaka sahada olmak ve takımına katkı sağlamak istiyor. Fenerbahçe ile ligde oynanan derbide 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan başarılı futbolcunun aynı mutluluğu Kadıköy’de de yaşamak istediğini yakın çevresine söylediği bildirildi.Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise maç eksiği bulunan Quaresma’yı ilk 11’de sahaya sürmek yerine sonradan oyuna almak istediği öğrenildi. Hem fiziksel hem mental açıdan Portekizli yıldızı yıpratmak istemeyen Güneş’in, Malatyaspor ve Galatasaray maçları öncesinde bu oyuncu adeta koruma altına almayı planladığı belirtildi.Bu arada Beşiktaş Yönetimi de Fenerbahçe maçında ne kadar süre alınsa alsın Quaresma’dan çok dikkatli olmasını isteyecek. Siyah-beyazlı yöneticiler forma şansı bulması halinde rakip oyuncuların ve taraftarların olası tahriklerine kapılmaması için deneyimli oyuncuya ciddi uyarılarda bulunacak.Süper Lig ve kupada şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş’ın teknik patronu Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi kadro mühendisliği yapmaya çalışacak. Deneyimli hoca kupadan sonra ligde Malatya ile karşılaşmaya çıkacak olmaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında Atiba, Pepe, Caner, Adriano, Babel, Talisca ve Quaresma gibi isimlerden bazılarını dinlendirmeyi planlıyor. Orta sahada Güneş’in Necip, Tolgay, Oğuzhan gibi isimleri tercih edeceği bildirildi.Medel’i yine 11’de düşünen tecrübeli hocanın Pepe’yi de dinlendirebileceği iddia edildi. Stoperde Vida’ya şans vermesi beklenen Güneş’in, Mustafa Pektemek’i de 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.