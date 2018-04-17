Panathinaikos: 95 - Real Madrid: 67

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Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabında önümüzdeki sezon EuroLeague'den çekileceğini açıklayan Yunan devi, konuk ettiği İspanyol temsilcisi'i 95-67 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Panathinaikos, ilk çeyreğin 5 dakikalık bölümünü 20-0 geçerken çeyreği de 26-13 önde tamamladı.İkinci çeyrekte farkı arttıran Panathinaikos, ilk yarıyı da 46-30 üstün kapattı.Üçüncü çeyreğe de yine hızlı başlayan ev sahibi ekip, 31-14 üstünlük yakalayarak son çeyreğe 77-44 önde girdi.Daha çok yedek oyuncuların forma giydiği son çeyreğin neticesinde Panathinaikos, karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.Kadroda yer alan 12 oyuncunun da skor katkısı yaptığı Panathinaikos'ta24 sayı, 8 ribaunt ile oynarkende 11 sayı, 16 asist ile yıldızlaştı.Real Madrid'de12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken11,10 sayıyla maçı tamamladı.