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Osman Yılmaz'ın Kocaeli at yarış tahminleri

Salı Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı  Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.

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Osman Yılmaz'ın Kocaeli at yarış tahminleri
17 Nisan Salı Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı  Osman Yılmaz günün programını değerlendirdi.
 
SON SÜRAT'e Güveniyorum
 
1.AYAK: Günün ilk ayağında 2 yaşlı İngilizlerin başlangıç koşusunda hazırlıklarında dikkat çeken taylardan; FLYING ZEUS, ALLOGUARD, KISMETLİ, STEEL WARRIOR ve SMALL LIGHTNING ayırt etmededen önereceğim isimlerdir.
 
2.AYAK: Başarılı yarışlarının ardından koruduğu etkili formu ile mesafe ayırt etmeyen ALESSANDRA ilk şans vereceğim isimdir. Tabelada yer aldığı yarışları ardından devam eden güzel formu ile RASİM KAPTAN bu safkanın yakın takipçisi olacaktır. Aradan sonraki yarışlarıyla açıklarını kapatan GIRLS PRINCESS bu safkanların en ufak hatasını affetmeyecektir. Tabela dibinde bitirdiği son yarışı dahil formunu beğendiğim SALTBAE ihmal edilmeye gelmez. Tam pist ve mesafesinde SAVUR YILDIZI'da geniş kuponlarda bulundurulması gereken bir isimdir.
 
3.AYAK: Mükemmel formunu muhafaza eden LORD OF DARKNESS binicisi ile uyum sağladığı takdirde yine rakiplerini avlayabilir. Son yarışına nispeten daha uygun grupta KOCA BAYRAM ve bu kez mesafesinde iyi koşmasını beklediğim LORD OF TIME bu safkanın en ciddi rakipleri olacaklardır.
 
4.AYAK: İstikrarlı formu ile dikkat çeken YOL BULAN mesafesinde öncelik vereceğim isimdir. Zorlanmadan kazandığı yarışı ardından koruduğu etkili formu ile RUAT bu safkanı avlayabilir. Fit durumdaki NİNOŞUN OĞLU bu safkanların en ufak hatasını affetmeyecek isimdir.
 
5.AYAK: Yatkın olduğu pist ve mesafede formda OĞLUM OZAN uyumlu binicisi ile kazanmaya yakın gördüğüm ilk isimdir. Formunu beğendiğim DYMAXION uygun grupta birinciliğin güçlü adaylarındandır. Son startındaki ikinciliği ile dikkatleri üzerine çeken ADALSON hata affetmeyecektir. Son yarışında dikkat çeken bir diğer isim ise ROYAL KHAN'da devreye girebilir. Kısa mesafeli son yarışını kesinlikle ölçü almadığım DARK BOY ihmal edilmemesi gereken isimlerden.
 
6.AYAK: Zorlanmadan kazandığı son startı ile özlediği birinciliğe kavuşan SON SÜRAT muhafaza ettiği mükemmel formu ile uygun grupta uyum sağladığı binicisi ile yine rakiplerini avlayabilir. Bankom. Bol şanslar, bol kazançlar...
 
2,6,7,9,8
2,4,1,3,5
1,2,3
3,1,2
2,1,5,6,3
2
 


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