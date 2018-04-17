Ömer Faruk Yurtseven, Georgetown'a transfer oldu

Türk basketbolcu şu ifadeleri kullandı:





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Basketbol yaşantısını NCAA’de sürdüren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven okul değiştirdi.North Carolina State takımında başarılı bir dönemi geride bırakan 1998 doğumlu pota altı oyuncusu, Georgetown'a transfer oldu.ESPN'e demeç veren Yurtseven, Georgetown takımını NBA tarihinin en iyi uzunlarından biri olan Patrick Ewing'in çalıştırmasının bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurguladı."Uzun oyuncu antrenörüne ihtiyacım vardı ve bu konuda oyuncu olarak hiç kimse Patrick Ewing kadar tecrübe sahibi değildir."NC State'teki ikinci sezonunda Ömer Faruk Yurtseven 13.5 sayı- 6.7 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.