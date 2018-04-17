  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı’nın deneyimli başantrenörü, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde yarın başlayacak Baskonia serisi sonunda çalıştırdığı bir takımı, ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final’e taşımayı hedefliyor.

  • - A
  • + A
Obradovic, kariyerinde ilk peşinde
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş’ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi’nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final’e taşımayı hedefliyor.

Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos’u 1999-2002, Fenerbahçe’yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final’e taşıdı.

Deneyimli başantrenör, 1993-1994’te Joventut Badalona’yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid’le son 4’te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş’u bu sezon da son 4’e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

- 22 sezonda 16 Dörtlü Final

Avrupa Ligi’nde ilk kez 1991’de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı.

Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi’nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final’e taşıdı.

Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final’de yer alamadı.

Avrupa Ligi’nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.

Obradovic, Panathinaikos’la 8, Fenerbahçe’yle 3, Real Madrid’le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona’yla ise birer kez Dörtlü Final’de yer aldı.

- Obradovic’in Dörtlü Final tecrübesi

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic’in Avrupa’nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final’de aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Takımı Derece
1991-1992 Partizan Şampiyon
1993-1994 Joventut Badalona Şampiyon
1994-1995 Real Madrid Şampiyon
1995-1996 Real Madrid 4.
1997-1998 Benetton 3.
1999-2000 Panathinaikos Şampiyon
2000-2001 Panathinaikos 2.
2001-2002 Panathinaikos Şampiyon
2004-2005 Panathinaikos 3.
2006-2007 Panathinaikos Şampiyon
2008-2009 Panathinaikos Şampiyon
2010-2011 Panathinaikos Şampiyon
2011-2012 Panathinaikos 4.
2014-2015 Fenerbahçe Ülker 4.
2015-2016 Fenerbahçe 2.
2016-2017 Fenerbahçe Şampiyon

- Fenerbahçe, Obradovic’le çeyrek final kaybetmedi

Fenerbahçe, 2012’de göreve gelen Obradovic’le Avrupa Ligi’nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti.

Bu yıl ülkesi Sırbistan’da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off’larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı.

Obradovic’le play-off’larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0’la geçmeyi bildi.

- Tek kaybettiği çeyrek final serisi

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi’nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16’sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final’e taşıdı.

Obradovic, sadece Panathinaikos’un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica’ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final’in kapısından döndü.

Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »