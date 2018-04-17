Muratbey Uşak’ta Jordan Hamilton ile yollar ayrıldı





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Galatasaray Odeabank maçı öncesi disiplinsiz davranışları neticesinde kadro dışı bırakılan Jordan Hamilton ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamayla duyurulan sıcak gelişmede, “Oyuncumuz Jordan Hamilton ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.Uşak formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan ABD’li forvet, ortalama 28,8 dakika oyunda kalırken, 13,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 2,3 asist ile Uşak’a veda etti.