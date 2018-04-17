Mesut Bakkal: "Ateş çemberinin içindeyiz"

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü, takımda göreve başladıktan sonra 11 puan topladıklarını ancak hala ateş çemberinde olduklarını söyledi.Bakkal, Cengiz Aydoğan Tesisleri’ndeki idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından alınan bir puanın çok önemli olduğunu belirtti.Maç içindeki bazı kararların galip gelmelerine engel olduğunu ileri süren Bakkal, "Birincisi penaltı pozisyonumuz, ikicisi de rakip takım tarafından atılan golde elle müdahale olduğunu daha önce de söylemiştik. Dün de tüm spor kamuoyu tarafından da böyle olduğu açıklandı. Bu konuda biraz serzenişimiz var. Göztepe ve Malatyaspor maçlarında kaybedilen 4 puan. Şimdi o 4 puanın olduğunu düşünürsek kümede kalmak için gerekli puana ulaşmıştık yani. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Kulüp yönetimi olarak gerekli cevap verildi." diye konuştu.Bakkal, oyun olarak ortada giden Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dakikada attıkları golün Galatasaray karşılaşmasına daha moralli hazırlanmalarını sağladığını dile getirdi.Oyuncu grubunun, kulübenin son dakikaya kadar maçı istemesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Bakkal, "Geçmişe pek takılı kalmadan ilerlemeliyiz. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. İyi bir takımım var. İçerideki maçları farklı oynayan ve motivasyonu iyi olan bir takımız. Biz de kimle oynayacağımızı biliyoruz. Şimdi 6 maçta 11 puan, atılan 10 gol, yenilen 5 gol. 1,95 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunun arkasında durmalıyız." değerlendirmesini yaptı.Mesut Bakkal, Galatasaray maçında oyuncularına güvendiğini ifade ederek, "Welinton ve Tzavellas yetişti, idmana çıktılar. Fernandes’in ise dizinde bir problem var. İnşallah o da yetişecek." dedi.Galatasaray maçı kazanarak puanlarını 35’e yükseltmek istediklerini aktaran Bakkal, şunları kaydetti: "Alanyaspor’a geldiğimden bu yana 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar da bu devam edecek. Camia, ben, takım, şehir, taraftar, hepimiz her şeye hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray’ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık. Ben yapacağına da inanıyorum. Bu Galatasaray maçı olur, diğer maçlar olur. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz."Bakkal, Galatasaray’ın deplasman maçlarındaki performansının iyi olmamasının Alanyaspor için bir avantaj olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "Çarşamba kupa maçı yapacaklar ama özellikle de lig sıkıştığında tecrübeli oyuncular, maçları iyi oynarlar. Kaybettikleri zaman telafisi olmadığını hem onlar hem de bizler biliyoruz. Bu konuda Galatasaray’ın çarşamba günü yapacağı kupa maçının bizi gevşetmemesi gerekiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Onların zaafları varsa bu zaaflardan yararlanacağız. Disiplinli olacağız."Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sürdürdü.Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren idman ısınma koşusuyla başladı. Turuncu-yeşilli oyuncular taktik maç ile antrenmanı tamamladı.Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.