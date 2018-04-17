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Mandzukic adım adım geliyor!

Beşiktaş'ın Mandzukic transferi her geçen gün olumlu görüntü çiziyor.

17 Nisan 2018, Salı 11:59

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Juventus ile sezon sonu yollarını ayırması kesin gözüyle bakılan Hırvat forvetin menajerleri Beşiktaş yönetimine kolaylık sağlayabileceklerini iletti.

Sürpriz talepte, 'isterseniz sizin adınıza Mario Mandzukic için Juventus ile temaslara başlayabilirim.' ifadeleri yer aldı. Vida'nın İstanbul'da mutlu olmasından dolayı Hırvat yıldız da bu transfere sıcak bakıyor.

Gözler Juventus'ta!

Fikret Orman ve yönetiminin, Mandzukic'in transferi için planı belli. Siyah Beyazlılar, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan forvet için Juve'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İtalyan kulüp, kabul ederse Mario'nun Beşiktaş formasın giymesinde bir engel bulunmuyor. Ancak Juventus, Mario'nun bonservisine bir teklif gelmesi halinde Kara Kartal'ın transfer hayali suya düşebilir.

B planı Davor Suker

Başkan Fikret Orman, geçen haftalarda Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'i Vodafone Park'ta ağırlamıştı. Orman, Mario transfer,nde aksilik çıkması halinde Suker'i devreye sokmaya çalışacak. Hırvatların efsnae isimlerinden Suker, Vodafone Park'ta hayran kalmış ve kulübün çalışmalarını memnuniyetle takip ettiği belirtilmişti. (Sözcü)


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