Konya'da Ali Koç'a büyük ilgi!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Büyük bir coşku ve destek ile karşılanan Koç, programına Konyalı Fenerbahçe Kongre üyeleri ile yemek yiyerek başladı, daha sonra da kendisini desteklemeye gelen taraftarlarla bir araya geldi.Salonu dolduran kongre üyeleri ve taraftarlar, Ali Y. Koç'a sorularını bu buluşma için hazırlanan portal aracılığı ile sordular. İlk defa kullanılan online soru portalına taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi.Tam Zamanı Şimdi Konya ekibi tarafından hazırlanan, Ali Koç'a desteklerini paylaşan taraftarların sokak röportajları da etkinliği izleyen taraftarlar tarafından ilgiyle takip edildi.Ali Y. Koç Konyalı Fenerbahçeliler için yaptığı konuşmasında;Bugün hayatı boyunca sevgi ve hoşgörüden hiç vazgeçmeyen, tüm yaşamını bu iki değer için adamış önemli bir âlim olan Mevlana’nın şehri Konya’da, sizlerle olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum.Önümüzdeki kongre Fenerbahçe için tarihi bir seçim olacak. Biz katıldığımız için değil, katılımı yüksek olacağı belki de ilk defa stadyumda yapılacak bir seçim olacağı için tarihi, önemli bir kongre olacak. Biz her söylemimizi ve eylemimizi “kim kazanırsa kazansın kazanan Fenerbahçe olsun” diyerek gerçekleştirdik."Sevgi eylem gerektirir" diyerek Fenerbahçelilik sorumluluğumuzla aday olduk. Bu camianın çok iyi bir potansiyeli var. Doğru dokunuşlarla Fenerbahçe zirvenin kalıcı takımı olacaktır. Bizim arzumuz, hayalimiz Fenerbahçeliler ile Fenerbahçemiz için yeni bir hikâye yazmak. Bunun için yola çıktık.Barcelona’nın kurduğu sistemi ve bakış açısını örnek veren Ali Koç, Barcelona'nın 2015 seçimlerinde ortaya koydukları yaklaşıma imrenmemek elde değil. Öyle ki;• 4 Başkan adayı, kulübün kanalı Barça TV’de yayına çıkarak, projelerini anlatıyor,• Kulüp, gazetelere ilan vererek, demokrasi için tüm üyeleri sandığa davet ediyor,• Seçim sürecinde, kulübün resmi yayın organları ‘seçim’ başlığı altında, her adaya eşit mesafede iletişim yapıyor.Bizde neden bu böyle olmasın? Size söz veriyorum gelecekte Fenerbahçe’de de başkan adaylığı süreçleri her adaya eşit olacak.Altyapı konusuna da değinen Koç, Fenerbahçe olarak altyapıda Avrupa’nın en iyi akademilerinden birisi olmayı hedeflemeyiz. Bunu yapabiliriz. Fenerbahçe’nin çok iyi bir potansiyeli var. Biz çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz.Son dönemde ortaya atılan iddialara cevap veren Ali Koç, kulübümüzün derneklerini ve şubelerini kapatacağımız söylemleri üretilmeye başlandı. Biz dernek ve şubelerimizin Türkiye’de ve Avrupa’da yüklendikleri misyonun farkındayız. Şubeleri kapatmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim yönetim anlayışımız her taraftar grubuna, şubeye ya da derneğe eşit uzaklıkta bulunarak kulübü hep birlikte yönetmek.Taraftarlardan gelen sorulara yanıt veren Ali Y. Koç, kendisine hediye edilen tabloyu kabul etmesinin ardından etkinlik sona erdi.Ali Koç, bu akşam 20.30’da da Wyndham Kalamış’ta Fenerbahçeli Kürekçiler ile bir araya gelecek.