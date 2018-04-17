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Kim elendi Survivor - Survivor kim gitti 2018?

Survivor'da heyecan dorukta. Bu hafta da adadan bir kişi veda etti. Survivor'dan kim elendi? Hatırlanacağı üzere survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı ve gönüllüler takımından Cumali, Hakan ve Damla eleme adayları arasına girmişti. Yapılan halk oylaması sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Bu arada Performans ödüllerini kazanan isimler de netleşti.

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Kim elendi Survivor - Survivor kim gitti 2018?
Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor'da haftalar ilerledikçe heyecan da artıyıor. Her hafta olduğu gibi bu haftada Survivor adasına bir kişi daha veda etti. Bu hafta dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımından 3 kişi eleme adayı arasına girmişti. Cumali, Hakan ve Damla'dan biri Survivor adasına veda etti. Bu arada Performans ödüllerini kazanan isimler de netleşti. Kadınlarda Damla, Sahra erkeklerdeyse Turabi ile Adem oldu. İşte dün gece survivor'da yaşananlar ve detaylar...

Survivor'da heyecan dorukta! Reyting rekorları kıran yarışma programında haftalar ilerledikçe yarışmada heyecan da artıyor. Sürpriz bir şekilde sakatlanan Berna Canbeldek yarışmadan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandığı için gönüllüler takımından 3 kişi eleme adayları oldu. Cumali, Hakan ve Damla üçlüsünden biri yapılan halk oylaması sonrası adaya veda etti. İşte Survivor eleme adayları ve Survivor'da yaşanan olaylar...

Survivor'da kim elendi?
 
Survivor 2018'de yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alarak adaya veda eden isim Cumali oldu.

Performans ödüllerini kim kazandı?

Kadınlar: Damla, Sahra

Erkekler: Turabi, Adem 


Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?


Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

Survivor eleme adayları kimler oldu?


Buna göre haftanın eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla oldu.

Berna ve Ümit dokunulmazlık havuzunda yarışmadı.

Survivor'ın ikinci dokunulmazlığı pazar akşamı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Berna ve Ümit Karan yer kadroda yer almadı. Ümit Karan, ayağında ödem olması nedeniyle tedavi altına alındı. Berna Canbeldek ise geçtiğimiz parkurda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlık görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Berna şoku!

Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.

Berna Canbeldek kimdir?


Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları'nda ring'e çıkmıştır.

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 10 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yardımıyla parkuru tamamlamaya çalışan yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadılar. Kafa kafaya giden mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı ve uzun bir süreden sonra ilk defa yemek yeme fırsatı buldular.



Cumali hakkında karar verildi

Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.



'Elimi taşın altına koydum. Risk aldım' 

Damla konsey sonrası verdiği  röportajda 'Elimi taşın altına koydum. Risk aldım' dedi.  Bu akşam survivorda kimin eleneceği açıklanacak. Survivorda elenen isim belli olunca anlık bu haberimizden öğrenebilirsiniz.


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