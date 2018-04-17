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Karşıyaka'da ruhsat için ilk adım

TFF 2. Lig'den 38 yıl sonra 3. Lig'e düşmenin acısını yaşayan Karşıyaka'da taraftarların umutlarını bağladığı yeni stat konusunda ruhsat için ilk adım atıldı.

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Karşıyaka'da ruhsat için ilk adım
Kaf-Kaf'ın 10 yıldır yolunu gözlediği stadın ilk kez Ocak 2014'te yapıldıktan sonra 15 Haziran 2017'de yenilenen ihalesini 62 milyon TL bedelle alan REC Uluslararası İnşaat, Karşıyaka Belediyesi'ne inşaat ruhsatı için başvuru yaptı.

Stadyum için Yalı'daki eski Karşıyaka İlçe Stadı arazisinin seçilmesine başından bu yana karşı olan belediye, 60 gün içinde kararını açıklayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 2 kez değiştirilen imar planıyla ilgili 7 şahsın itiraz dilekçesi sunarak iptal davası açtığı stada Karşıyaka Belediyesi'nden inşaat ruhsatı çıkması beklenmiyor. 

Belediyeden onay çıkmaması durumunda ruhsat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Stat projesi, Alsancak Stadı'nda da örneği yaşandığı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne de aykırı durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yüklenici firma, Karşıyaka yönetimi ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, stat inşaatının otopark yönetmeliğine takılmaması için Alsancak Stadı'yla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi'yle yapılan protokol gibi bir proje gerçekleştirmeye çalışıyor. Stat konusunda daha önce açılan davalar nedeniyle temkinli olan bakanlığın, imar planı için açılan iptal davasına göre hareket etmeyi planladığı öğrenildi. Projenin mimarı Bahadır Kul, sosyal medya hesabından son 2 yıldır atıl vaziyette bekleyen stadın görsellerini paylaştı. 

MUSTAFA VE BATTAL ASKERLİĞE TAKILIYOR

Karşıyaka'nın bazı futbolcuları, yeni sezonda 3. Lig'de askerlik engeline de takılacak. 3. Lig'de futbolculara askerliklerini tecil etme hakkı tanınmıyor. Transfer yasaklısı mevcut kadroda tecil hakları bulunmayan Mustafa Aşan ve Battal, 3. Lig'de forma giyemeyecek. Cenk'in yeni sezonda Ocak 2019, Hakan'ın ise Mart 2019'a kadar tecilli olduğu öğrenildi. Aynı zamanda üniversitede okuyan Arif ve Onur'un askerlikle ilgili sıkıntıları yok. Gurbetçiler Tayfun ve Mahmut ile askerliğini daha önce bedelli olarak yapan Abdülhamit de bu engele takılmayacak. Altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Kaf-Kaf'ın, yaz döneminde 15 milyon TL kesinleşmiş borcu ödeyerek yasağı kaldırıp kaldıramayacağı belirsiz.
 


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