Karesispor, Down Sendromlu öğrencilerle basketbol oynadı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Balıkesir’i Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Karesispor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Down Sendromlu öğrenciler ile bir araya gelerek basketbol oynadılar.Karesispor Basketbol takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık ve oyuncular Kerem Gülmez, Kerem Özel, Ryan Wright, Volkan Aydın ve Arber Berisha bir Özel Eğitim Okulunun da Down Sendromlu öğrencileri ziyaret etti.Karesispor’un ziyaretine Karesi Halk Eğitim Müdürü Mustafa Canseven’ de katıldı. Müzik eğitimi alan Down Sendromlu öğrencilerden oluşan mehteran takımı ziyaretçilerine mini bir gösteri sundu. Oyuncular ile vakit geçirme şansı bulan Down Sendromlu öğrenciler profesyonel oyuncularla birlikte basketbol oynayıp, bol bol fotoğraf çektirdi.Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, down sendromunun bir hastalık değil bir farklılık olduğuna dikkat çekerek “Onlar da bizim gibi ama artı 1 farkla. Biz de buna dikkat çekmek için oyuncularımızla Umut Özel Eğitim Kurumu’na bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlardan müzik dinledik, beraber basketbol oynadık. Özel Eğitim Kurumuna ve değerli velilerine bizlere gösterdikleri yoğun ilgi ve sevgi için çok teşekkür ederiz” dedi.Karesi Halk Eğitim Müdürü Mustafa Canseven, Karesispor’lu basketbolculara günün anlam ve önemini belirten hediyeler takdim etti.