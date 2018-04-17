Kadınlar hentbolda kupanın son yarı finalisti belli olacak

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda son yarı finalist, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasında yarın başlayacak çeyrek final serisinin ardından belli olacak.Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor çeyrek final ilk maçında yarın Rize’de karşılaşacak.Maç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak.Serideki ikinci maç, 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.Çeyrek final turunda 4 ve 11 Nisan’da yapılan maçlarda Polatlı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor yarı finale yükselmişti.Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor çeyrek final serisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 18 ve 25 Nisan’a planlanmıştı.