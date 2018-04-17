Kadınlar Basketbol Ligi'nde Play-Off çeyrek final programı

Bilyoner.com KBSL’de play-off ilk tur programı şu şekilde:





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Bilyoner.com KBSL’de normal sezon karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından play-off çeyrek final programı da belli oldu.Ligde normal sezon karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından; Yakın Doğu Üniversitesi (22-2), Hatay Büyükşehir Belediyesi (20-4), Fenerbahçe (19-5), Botaş (15-9), Çukurova Basketbol (14-10), Beşiktaş (13-11), Mersin Büyükşehir Belediyesi (13-11) ve Galatasaray (11-13) play-off oynamaya hak kazandı.24 Nisan Salı günü saat 18:00’de Hatay Büyükşehir Belediyesi – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 19:00’daki Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşmalarıyla başlayacak Bilyoner.com KBSL play-off’larında 25 Nisan Çarşamba günü ise saat 18:00’de Botaş – Çukurova Basketbol ve 19:00’da da Yakın Doğu Üniversitesi – Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.18:00 Hatay BŞB. - Mersin BŞB.19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş18:00 Botaş - Çukurova Basketbol19:00 Yakın Doğu Üni. - Galatasaray18:00 Mersin BŞB. - Hatay BŞB.19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe16:00 Galatasaray - Yakın Doğu Üni.18:00 Çukurova Basketbol - Botaş18:00 Hatay BŞB. - Mersin BŞB.19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş18:00 Botaş - Çukurova Basketbol19:00 Yakın Doğu Üni. - Galatasaray