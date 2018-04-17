HGS sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiye sorgulama

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milyonlarca vatandaş tarafından her gün kullanılmaktadır. Bu sistemi henüz yeni tanımış olan veya uzun zamandır kullanan vatandaşlar ise HGS bakiye sorgulamanın nasıl yapılacağını merak etmektedir. HGS bakiye sorgulamak isteyenler e-Devlet internet sitesinden veya mobil aplikasyonunu telefona yükleyerek bakiye sorgulaması yapabilir. Bunun dışında Bankalar, PTT ve diğer mobil uygulamalar aracılığı sayesinde bakiye sorgulaması yapılabilir. Fakat en çok tercih edilen sorgulama e-Devlet sistemi aracılığı ile HGS bakiye sorgulamasıdır.TELEFON İLETelefon ile Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiye sorgulama işlemi yapmak için 444 1 778 ve 0580 460 60 60 numaralarını tuşlayarak yapılmaktadır. Bankalar ile HGS sorgulama yapmak için de banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığı ile bu sorgulama yapılabilmektedir. PTT ile de HGS bakiye sorgulaması yapılabilir. Bunun için ise ptt.gov.tr internet sitesi üzerinden bu işlemler gerçekleştirilmektedir. PTT İnternet sitesinde yer alan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısı aracılığıyla sadece araç plakası ile kalan HGS bakiyesi kolaylıkla öğrenilmektedir. Bankalardan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için hesap ya da kredi kartı tanımlama ile otomatik ödeme talimatı da verilebilir.Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili en çok öğrenilmek istenen konulardan biri de cezalardır. Kimse ceza ödemek zorunda kalmak istemez. Ancak ne yazık ki bazen kişisel hatalardan dolayı bazen ise trafik bu cezaları ile bizi yüzleştirmektedir. HGS ceza sorgulaması e-Devlet uygulaması veya internet sitesi ve PTT internet sitesi aracılığı ile yapılabilmektedir.HGS etiketi aracınızın plakasına ve modeline göre eşleştirildiği için başka bir araca takmanız durumunda çalışmayacaktır. Oto yollarda disiplinin sağlanması ve kesintinin otomatik bir şekilde yapılabilmesi için bu yöntem izlenmiştir. Bu nedenle başka bir araçta çalışmayan HGS etiketi, yerinden söküldüğünde işlevini kaybetmektedir.Eski araçtaki etiketi söküp başka bir araca veya yeni alınan bir araca dahi takılamaz. Yeni bir araç alınmışsa yeni bir etiket almak için başvuru yapmak gerekiyor. Yeni alınan etiket sayesinde otobanlardan rahat bir şekilde geçmek mümkün. Etiket kullanmadan geçilmesi hâlinde geçen aracın plakası özel kamera sistemi ile görüntülenip cezai yaptırım uygulanmaktadır.