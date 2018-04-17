Hasan Şaş'a ceza gelecek mi? İşte yanıtı...

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maçına damga vuran olaylardan biriilearasında yaşanan gerginlikti. Arda’nın sarı kart görmesiyle sonuçlanan olay şöyle gerçekleşti:Devre arasında soyunma odasına giderken hakem Halil Umut Meler’in yanına yaklaştı ve şöyle dedi: Hocam, bize en küçük harekette kart gösteriyorsun, adamlar ayağımıza basıyor sesini dahi çıkarmıyorsun. Allah için taraftardan etkilenme, maçı adil yönet. Arda’nın bu siteminin sebebi, ilk yarıda Donk’un ayağına basmasına hakem Meler’in faul düdüğü çalmamasıydı.Hakem, duymamazlıktan gelip yoluna devam etti. Ama Arda bir cevap almaya kararlıydı: "Ben konuşurken yüzüme bak hocam!"Bu sözleri duyan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş, Arda’ya çıkıştı:Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak araya girip, Şaş’ı uzaklaştırmak istedi. Ancak Şaş çok sinirlenmişti. Albayrak’a karşı koydu, kolunu sıkıp morarttı. Daha sonra çevredekiler Şaş’ı sakinleştirirken, hakem Meler Arda’ya sarı kart gösterdi. Bu sırada maçta görevli olan polisler Hasan Şaş’tan alkol muayenesi isterken, yaşanan olaylar hakem ve temsilci raporlarında yer almadı.Kaynak: Hürriyet