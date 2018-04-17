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Gökhan Gönül'ün aklı Fenerbahçe'de!

İlk 11'deki yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinde kendisini yeniden kanıtlamak amacında. Son iki mücadelede oynayamayan 33 yaşındaki sağ bek, perşembe günü Kadıköy’de görev yapabilmek adına hocasıyla görüştü, hazır olduğunu ifade etti ve sahada olmak istediğini aktardı.

17 Nisan 2018, Salı 13:53

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar dün akşam yapılan idmanla başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park’ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor. Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor. 
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FIRSAT MAÇI
 
Şampiy10'dan Erdal Cömert'in haberine göre; son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano’ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül’ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş’e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano’yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül’e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.
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Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti. Onun yokluğunda Caner sol bekte, Adriano da sağ bekte çok iyi performanslar sergiledi. Ancak deneyimli oyuncunun şimdi yeniden kendisini kanıtlamak niyetinde olduğu ve F.Bahçe derbisini de fırsat olarak gördüğü kaydedildi. 
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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