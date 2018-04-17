Giuliano: Futbolu anlamıyor...

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’ninlı futbolcusu, Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un sorularını yanıtladı.maçında hücum katkısı sınırlı olsa da takımın kazanmasında önemli rol oynayan Sambacı, tek yönlü bir oyuncu olmadığını, futbolun sadece hücumdan ibaret sayılamayacağını ve birçok kişinin bunu anlayamadığını belirtti. Sarı-lacivertli forma altında mutlu olduğunun da altını çizen Brezilyalı, kariyer hedefleri hakkında da ipuçları verdi. İşte Sivasspor maçı sonrası konuşan Giuliano’nun açıklamaları...-Son bölümlerde gol yemeyi beklemiyorduk. Ama genel olarak zor bir maçtı. Önemli olan üç puandı ve biz de bunu aldık.-Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama teknik olarak çok iyi olmadığımı söylebilirim. Bunu biliyorum. Ama üç puan almak için takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sonuçta takım olarak kazandık. Performansım iyi olmayınca kendimi kötü hissediyorum. Bir dahaki maça daha iyi olmak için kendimi geliştirmeye çalışacağım. Burada önemli olan üç puanı almamızdı.-Biz takım olarak oynuyoruz. Ben sadece topla oynamıyorum. Modern futbolda topsuz da oynamanız gerekiyor. İkinci yarıda çok fazla topa sahip olamadık. Çok fazla topa sahip olamayınca benim için oynamak zor oluyor. Çünkü çok fazla koşuyorum. Diğer açıdan baktığımızda koşuyorum, savunmaya yardım ediyorum, kademeye giriyorum. Bu bence önemli bir nokta. Sonuç olarak biz takım olarak oynuyoruz.-Futbolda sadece rakamlara bakılıyor. Kaç gol attın, kaç asist yaptın gibi. Dürüst olmak gerekirse bazı kişiler futbolun taktiksel yönünü ve gerçek futbolu anlamıyor. Eğer gol atıp asist yapıyorsam iyi olduğum söyleniyor. Ama bunları yapmazsam savunmaya katkım dikkat çekmiyor. Ama bu problem değil benim için.-Bayer Leverkusen iddiasını internette gördüm. Hiçbir fikrim yok. Benimle kimse temas kurmadı. Sadece spekülasyon. Ancak Avrupa’da oynama hayalim var. Bu benim kariyer hedefim. Merkez Avrupa’da özellikle. Almanya bunlardan biri. Oynayabileceğim bir yer. İngiltere... İtalya’da ise futbol biraz daha farklı mesela. Kariyerimi geliştirmek istiyorum. Eğer ileride böyle bir şansım olursa iyi olur.- Bunları söylerken şu andan bahsetmiyorum. Ayrılık söz konusu değil. Henüz daha ilk yılım. Yeni geldim. Çok hızlı adapte oldum buraya. Bu çok güzel. Burada çok mutluyum ve basamak basamak gitmek gerekiyor